Concorrenti LOL 2, Chi ride è fuori: uscita, cast e partecipanti

Chi sono i concorrenti di LOL 2 – Chi ride è fuori? Dopo il successo della scorsa edizione, il 24 febbraio il comedy show tornerà su Prime Video con un nuovo cast.

Concorrenti LOL 2, Chi ride è fuori: uscita e regole del gioco

Il prossimo 24 febbraio, dopo il clamoroso successo riscosso nel 2021 dalla prima edizione del comedy show, tornerà su Prime Video LOL 2 – Chi ride è fuori. Il programma avrà un cast totalmente rinnovato ma le caratteristiche del format non sono cambiate. Anche in LOL 2, gli spettatori troveranno dieci comici italiani pronti a sfidarsi tra loro e determinati a non ridere alle battute dei colleghi per aggiudicarsi la vittoria.

L’obiettivo dei comici in gara, infatti, è quello di riuscire a restare seri per sei ore di seguito tentando, al contempo, di far ridere i loro avversari. In questo contesto, i concorrenti daranno il meglio di sé sfruttando le loro capacità e spaziando dall’improvvisazione alla stand-up, dagli sketch e dalle battute senza sosta alla commedia fisica.

In palio, al pari della prima edizione, c’è un premio da 100.000 euro che verrà devoluto in beneficenza a un ente a scelta del vincitore.

LOL 2, Chi ride è fuori: cast e partecipanti

Per quanto riguarda i concorrenti di LOL 2 – Chi ride è fuori, tra i dieci comici in gara ci sono Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Tess Masazza, Mago Forestm Maria di Biase, Max Angioni, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli.

I conduttori della seconda edizione del comedy show, che guidano il gioco e ne monitorano lo svolgimento dalla control room, saranno Fedez (già conduttore della prima edizione) e il comico Frank Matano che, dopo essere stato concorrente di LOL 1, torna in qualità di co-conduttore, prendendo il posto di Mara Maionchi.

LOL 2, inoltre, si contraddistinguerà anche per il ritorno di Lillo, grande protagonista della scorsa edizione, durante la quale ha dato vita a tormentoni e al personaggio cult di Posaman. Il ritorno di Lillo rappresenta una strategia dei conduttori che, in questo modo, voglio mettere a dura prova i nuovi concorrenti in gara.