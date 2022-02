Maria Di Biase: origini, marito, figli, turbante, Lol-Chi ride è fuori

Maria Di Biase è un’attrice comica laureata in Matematica. La recitazione è diventata la sua professione e ha partecipato a diversi programmi televisivi comici con esperienza anche al Cinema.

Maria Di Biase: origini e carriera

Maria Di Biase è nata a Montreal (Canada) il 17 dicembre 1974. Le sue origini però sono da individuare in Molise, anche se poi è cresciuta a Bologna dove ha studiato Matematica all’Università. Sin da giovanissima si è appassionata alla recitazione che poi è diventata la sua professione.

In un teatro di Bologna, ha conosciuto Corrado Nuzzo con il quale ha debuttato in televisione e in particolare nella Gialappa’s Band. Con questa esperienza si è fatta conoscere dal pubblico con l’interpretazione di diversi personaggi. L’attrice ha avuto ruoli anche al cinema: ha recitato nei film La matassa (2009) e Anche se è amore non si vede (2011) dei comici Ficarra e Picone. Nel 2014 torna sul grande schermo in Amici come noi, con Pio e Amedeo. Con Corrado Nuzzo dirige il suo primo lungometraggio Vengo anch’io (2017). In seguito è nel cast di Bene ma non benissimo (2018) di Francesco Mandelli, di Odio l’estate (2020) di Massimo Venier e di Bla Bla Baby (2021) di Fausto Brizzi.

Maria Di Biase: marito e figli

Maria Di Biase non è sposata e non ha figli. Visto il suo stretto legame con Corrado Nuzzo, si è sempre parlato di un rapporto anche sentimentale tra i due, e più volte, anche nei loro spettacoli, hanno dato dimostrazione di una bella complicità al di là della recitazione.

Maria Di Biase: turbante

Siccome l’attrice indossa sempre un turbante, molti hanno pensato a una malattia. In realtà, l’attrice sta benissimo e ha specificato che il turbante è un suo segno distintivo sul palco e in televisione.

Da Zelig a Lol-Chi ride è fuori

La coppia comica Di Biase-Nuzzo ha avuto molto successo nel programma televisivo Mediaset di Zelig, partecipando a diverse edizione. Maria nel 2022 è nel cast del programma Amazon Lol-Chi ride è fuori.