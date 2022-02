Tess Masazza: età, fidanzato, teatro, libro e Lol-Chi ride è fuori

Tess Masazza si è specializzata con il tempo e il successo nella recitazione partendo da una web serie e passando per il teatro fino alla televisione e al Cinema.

Tess Masazza: età

Tess Masazza, suo vero nome, è nata il 15 marzo 1987 a Los Angeles da padre francese e madre africana (originaria del Madagascar). Trascorre la sua infanzia tra Stati Uniti, Francia e Tunisia fino ad arrivare in Italia.

La carriera professionale è iniziata come fotografa e poi come giornalista specializzata nel settore moda. Poi ha aperto con un blog – Melodramachic – e per promuoverlo ha iniziato a realizzare video su Youtube, insieme a un’amica videomaker. Dalla web serie, Insopportabilmente donna, è arrivato il successo nel campo della recitazione.

Nel 2015 ha avuto modo di essere uno dei volti di Xtra Factor e condurre la rubrica Insopportabilmente X Factor. Nel 2016 su Radio Deejay ha avuto il piacere, insieme a Luca Zerbi, di condurre la trasmissione Zerbinator. Ha debuttato anche al cinema nel film Poveri ma ricchissimi.

Tess Masazza: fidanzato

Masazza ha parlato di una sua relazione in un’intervista dichiarando: “Mentre facevo l’animatrice in un villaggio vacanze, mi sono innamorata di un ragazzo con cui sto ancora oggi. Lui è di Caserta, ci siamo trasferiti in Australia un anno ma è stato un gran casino. Poi, abbiamo optato per Milano”. Oggi, dovrebbe essere single.

Tess Masazza: teatro

“Insopportabilmente donna” ha avuto uno sviluppo: da web serie a progetto teatrale. Un successo enorme che ha lanciato l’attrice a spingersi oltre.

Libro “Insopportabilmente donna”.

Tess Masazza ha scritto il suo romanzo, dal titolo “Insopportabilmente donna”. Ad annunciarlo lei con un post sui social: “Dopo la webserie e lo spettacolo teatrale, “Insopportabilmente donna” diventa un romanzo! Una commedia romantica che parla d’amore, di amicizia, di paranoie, di melodrammi, di carlini e…sì…anche questa volta, di Ryan Gosling. Questo romanzo è frutto della mia fantasia…lo dico perché quando lo leggerete…ecco…non ho fatto proprio tutto tutto quello che ho scritto. Cioè sì, ma no”.

Masazza a Lol-Chi ride è fuori

Nel 2022 è entrata nel cast della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori. Lei stessa ha dato la notizia come è abituata a fare sui social.