Diana Del Bufalo: età, fidanzato, Paolo Ruffini, film, Amici e Lol-Chi ride è fuori

Diana Del Bufalo è un’attrice principalmente con esperienza in televisione e al Cinema, ma la sua carriera è iniziata nel programma Amici nella sezione canto e proseguita anche come co-conduttrice.

Diana Del Bufalo: età

Diana Del Bufalo nasce a Roma l’8 febbraio 1990. Figlia d’arte di Ornella Pratesi, noto soprano lirico. Suo padre Dario Del Bufalo è un architetto romano e docente universitario. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia con la partecipazione al programma Mediaset di Amici. Diana è vegetariana, amante degli animali e impegnata a difesa dell’ambiente.

Esordisce come co-conduttrice a Colorado dove conosce Paolo Ruffini. Da lì si divide tra la televisione con qualche partecipazione in fiction e anche il Cinema, con l’esordio sul grande schermo nel 2011.

Diana Del Bufalo: fidanzato

Dopo la relazione con Paolo Ruffini, nel 2019, Diana inizia a frequentare Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina Tavassi. Dopo le turbolenti relazione, oggi l’attrice dovrebbe essere legata sentimentalmente a Michele Villetti. Originario di Viterbo, Villetti è un batterista trentenne ed aperto di storia della musica, che è noto al popolo del web per essere riuscito a salvare alcune volpi dagli spari dei cacciatori.

Diana Del Bufalo: Paolo Ruffini

Dopo una relazione durata tre anni con il cantante e produttore Francesco Arpino, dal 2015 al 2019 Diana ha avuto una relazione con il comico e conduttore Paolo Ruffini, interrotta pare con il tradimento dell’attrice. La rottura tra Diana e Paolo è stata turbolenta e condivisa ampiamente sui social: Diana si è infatti mostrata in lacrime ai suoi follower, annunciando di non stare più con Paolo.

Film dell’attrice

Il film d’esordio è con Massimo Boldi in “Matrimonio a Parigi” nel 2011. ra il 2018 e il 2019, Diana Del Bufalo recita in numerosi film: “Puoi baciare lo sposo”, “La profezia dell’armadillo”, “Attenti al gorilla” (con Frank Matano), “L’agenzia dei bugiardi”, “10 giorni senza mamma”. E’ recentissimo il suo ruolo nel film “7 ore per farti innamorare”, film diretto da Giampaolo Morell

Da Amici a Lol-Chi ride è fuori

Dunque, Diana inizia a farsi le ossa nel programma Mediaset di Amici nel 2010, durante il quale incide il suo primo singolo, “Nelle mie favole”, arrivando fino al serale dove però viene eliminata. Si fa notare e approda a “Mai dire Amici” insieme alla mitica Gialappa’s Band.

La Del Bufalo inizia inoltre a partecipare a programmi radiofonici come inviata per il “Music summer Fesival”. Poi nel 2014, arriva addirittura alla co-condizione di Colorado su Italia 1. Nel 2022 è nel cast della seconda stagione del programma Amazon Lol – Chi ride è fuori.