Virginia Raffaele: vita privata, fisico, compagno, figli, Lol-Chi ride è fuori

Virginia Raffaele è una comica e un’attrice che si è fatta notare all’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo con imitazioni famosissime come quelle di Belen.

Virginia Raffaele: vita privata

Virginia Raffaele, nata a Roma il 27 settembre 1980, è un’attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva italiana.

Virginia nasce a da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi: sua nonna Ornella detta Nelly, di Arielli, era un’acrobata amazzone e insieme con i suoi fratelli aveva anche un circo, il circo Preziotti. Suo padre Mario, invece, è nativo di Soriano Calabro, in Provincia di Vibo Valentia. Negli anni ’50 i suoi nonni fondarono il luna park dell’Eur a Roma, dove la Raffaele è praticamente cresciuta.

Si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e oltre ad aver studiato recitazione, ha fatto anche studi di danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza. Nel mondo dello spettacolo si è fatta notare in particolare per le sue imitazioni: famosissima quella di Belen Rodriguez.

Virginia Raffaele: fisico

L’attrice ha un fisico allenato, questo grazie alla sua dieta. Virginia in alcune interviste ha spiegato che la sua si può definire “dieta della colazione” .Ha detto, infatti, di aver capito che mangiando molto a colazione non mette su un etto, mentre a pranzo e a cena cerca di limitare i carboidrati . La sua colazione è possibilmente salata e mangia pane integrale tostato, miele e tanta frutta.

Virginia Raffaele: compagno

L’attrice comica ha avuto una relazione di cinque anni con Ubaldo Pantani, anche lui attore comico e imitatore. Dopo cinque anni i due si sono lasciati

Figli ci sono?

L’attrice non ha figli ma durante la relazione con Pantani, Virginia Raffaele ha stretto un rapporto molto importante con la figlia del comico e in un’intervista a Vanity Fair ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza di quel legame. “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”

La partecipazione a Lol – Chi ride è fuori

Il grande successo con il pubblico arriva nel 2009, con la sua partecipazione al programma della Gialappa’s Band Mai dire Grande Fratello. Nel settembre 2010 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio, ancora una volta come imitatrice.

Nel 2016 viene scelta da Carlo Conti come sua co-conduttrice per il 66º Festival di Sanremo, insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nel 2019 Claudio Baglioni sceglie Virginia Raffaele come co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Claudio Bisio Virginia Raffaele si è cimentata in un programma tutto suo, Facciamo che io ero.

Dopo le esperienze televisive, la Raffaele torna in teatro dall’8 febbraio 2020 con lo spettacolo Samusà. Nel 2021 figura nel nuovo album di Ornella Vanoni, Unica, duettando nella canzone Tu/Me. Nel 2022 è nel cast della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori.