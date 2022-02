Corrado Guzzanti: vita privata, moglie, figli, Boris e Lol 2

Corrado Guzzanti è un comico e attore italiano diventato famoso sia per il suoi personaggi imitati sia per il suo ruolo nella serie Tv di Boris. Dopo sei anni di assenza torna partecipando alla seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Corrado Guzzanti: vita privata

Corrado Guzzanti è nato a a Roma il 17 maggio del 1965. Della sua vita privata si sa molto poco, nonostante sia un attore e un comico molto conosciuto e riconosciuto in Italia. Si è iscritto alla facoltà di Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, senza però conseguire mai la laurea.

Dal suo profilo Instagram appare spesso in compagnia delle sorelle, Sabina Guzzanti e Caterina Guzzanti. Entrambe sono attrici comiche ed imitatrici di grande successo, con le quali ha spesso collaborato nel corso della sua carriera. Inoltre, è figlio del giornalista e politico Paolo Guzzanti.

La carriera da comico inizia con il programma Avanzi condotto da Serena Dandini con cui instaura un rapporto stabile di collaborazione. Famose sono state anche le sue imitazioni nel corso degli anni e della sua carriera: da Emilio Fede a Gianfranco Funari, ai suoi personaggi originali come il santone Quelo, la conduttrice di Rieducational Channel Vulvia e l’ignorante e coatto Lorenzo. Così come Vittorio Sgarbi, Romano Prodi, Umberto Bossi.

Corrado Guzzanti: moglie e figli

In un’intervista del 2016, Corrado Guzzanti dichiarò di essere impegnato ma non si è conoscenza di chi sia la donna che è legata a lui sentimentalmente. Il comico non ha figli.

Da Boris a Lol 2 – Chi ride è fuori

In carriera ha partecipato a tante trasmissioni di successo come Mai dire goal, Pippo Chennedy Show L’ottavo nano, Il caso Scafroglia e Aniene. Al cinema ha recitato in diverse pellicole, tra cui Prima le donne e i bambini, Ogni maledetto Natale e La prima pietra.

Il personaggio più riuscito nel corso della sua carriera ma anche nel mondo delle serie TV in Italia è Mariano Giusti, un attore in piena crisi, in Boris.

Nel 2022, Corrado Guzzanti è uno dei concorrenti della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Una scelta che ha sorpreso sia i suoi fan che gli addetti ai lavori, visto che segna il suo ritorno in tv dopo sei anni di assenza.