Gianmarco Pozzoli: vita privata, moglie, figli, film, Lol-Chi ride è fuori

Gianmarco Pozzoli è un attore comico con esperienza in diversi programmi come Zelig e Colorado, ma la sua carriera si è sviluppata anche al Cinema e in televisione. Nel 2022 è nel cast di Lol-Chi ride è fuori.

Gianmarco Pozzoli: vita privata

Giammarco Pozzoli è nato a Milano nel 1971. La sua carriera professionale nel mondo dello spettacolo inizia alla fine degli anni ’90 sul palco di Zelig in coppia con Gianluca De Angelis, a formare il duo Sagapò. Con la moglie ha ideato e sviluppato The Pozzolis Family, gli sketch di vita quotidiana che li hanno portati al successo sul web. La Pozzolis Family conta oltre 120 mila iscritti su YouTube e più di 800 mila followers sulla pagina Facebook.

Gianmarco Pozzoli: moglie e figli

Gianmarco Pozzoli è sposato con Alice Mangione. La prima volta l’11 maggio 2019 hanno celebrato un matrimonio con rito pagano, mentre il 18 maggio 2019 si sono uniti con rito civile. Hanno due figli: Giosuè, nato nel 2015, e Olivia Tosca, nata nel 2017.

Film di Pozzoli

Nel 1999 Gianmarco Pozzoli esordisce al cinema nel film diretto da Paolo Costella Tutti gli uomini del deficiente, dove interpreta il ruolo dello sposo. In seguito, Gianmarco prende parte a diversi spot televisivi, poi è nel film Benvenuti al Nord e nella serie televisiva Un passo dal cielo, in cui interpretava un personaggio balbuziente e a riguardo ha precisato: “Tutti avrete notato che ha difficoltà ad esprimersi e che a volte balbetta. Ecco, sono stato io a dargli questa caratteristica perché anche io ogni tanto balbetto”.

Da Zelig a Lol-Chi ride è fuori

Insieme a Gianluca De Angelis partecipano a Zelig e Colorado e in seguito si unirà a loro anche Marta Zoboli, diventando un trio. Nel 2022, Giammarco è insieme alla moglie nel cast della seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori.