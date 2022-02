Max Angioni: biografia, comico, Gesù, Italia’s Got Talent, Lol-Chi ride è fuori

Max Angioni è un giovane comico con già alle spalle un’importante esperienza in programmi televisivi come Zelig e Italia’s Got Talent. Nel 2022 è nel cast di Lol-Chi ride è fuori.

Max Angioni: biografia

Max Angioni è nato nel 1990 a Como. Dopo il liceo, decide di studiare recitazione prima presso la scuola Teatro in Centro poi all’Accademia del Comico di Milano. Da giovanissimo era un appassionato di barzellette con le quali intratteneva i compagni di classe.

Max Angioni: comico

Il suo percorso professionale di comico inizia sul palco di Zelig nel 2018. Prima però ha cercato di fare quanta più possibile esperienza. Scrive e recita monologhi, partecipa a dei festival a Londra e Edimburgo. Nel 2020 vince la 24ª edizione del Festival di Cabaret di Martina Franca in Puglia.

Max Angioni e Gesù

Uno dei personaggi iconici che ha interpretato e che ha fatto il successo soprattutto poi sui social è Gesù portato sul paco di Italia’s Got Talent con ironia e freschezza. Il monologo è stato apprezzatissimo dai giudici e dal pubblico, conquistando il secondo posto in finale.

“Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio. Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar,” spiega Angioni raccontando com’è nato il suo monologo dei Vangeli e del primo miracolo di Gesù.

Da Italia’s Got Talent a Lol-Chi ride è fuori

Dopo le esperienze a Italia’s Got Talent e il ritorno nel 2021 a Zelig, ecco che arriva nel 2022 una nuova sfida per il giovane comico. Angioni è nel cast del programma Amazon Lol-Chi ride è fuori.