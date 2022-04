Allegra Gucci, chi è e che lavoro fa la figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani? Marito, patrimonio e libro

Allegra Gucci è la secondogenita della coppia Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, finita in disgrazia. La donna oggi vive all’estero e dopo tanti anni di silenzio ha deciso di raccontare la verità sulla sua famiglia pubblicando un libro.

Allegra Gucci, chi è e che lavoro fa

Allegra Gucci è nata Milano nel 1981 ed è figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Infanzia ed adolescenza martoriate prima dal divorzio dei suoi genitori e poi dall’omicidio di suo padre, con la madre incarcerata solo due anni dopo l’evento nefasto. Tuttavia, si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, spendendo gran parte della sua vita alla difesa della madre (condannata come mandante dell’omicidio dell’ex marito), ritenendola per molti anni innocente. Del giorno della morte del padre, racconta: “Avevo 14 anni e non ero andata a scuola perché stavo poco bene. Mia mamma entrò in camera per dirmi che papà era morto. In quel momento è stato come entrare in una bolla, il mondo fuori continuava a muoversi, ma il mio si era fermato”.

Oggi vive in Svizzera, a Saint Moritz con la sua famiglia. Dopo la morte del padre, la prima figlia Allesandra ha disegnato borse per il suo marchio AG. L’etichetta è ora attiva. Allegra si è appunto laureata in Giurisprudenza ma non ci sono informazione che abbia mai esercitato la professione. Inoltre, le sorelle hanno proprietà in Svizzera, a New York e a Milano. La famiglia possiede anche un grande allevamento di cavalli nel West Sussex, Regno Unito.

Marito, patrimonio e libro

Allegra è sposata con Enrico Barbieri: i due hanno celebrato le nozze a Saint Moritz prima con un rito civile, mentre alla cerimonia religiosa che si è tenuta a Venezia nel 2011 ha partecipato anche la madre, che aveva ottenuto un permesso dal carcere.

Sia Allegra sia la prima figlia Alessandra, dopo anni in difesa della madre, hanno interrotto ogni rapporto con lei, condannata a 26 anni di carcere, e avrebbero poi intrapreso una battaglia legale per questioni legate al patrimonio. Nel 2017, dopo 17 anni di detenzione, Patrizia Reggiani è tornata in libertà ma i rapporti con le figlie sono ancora molto freddi. Il valore totale del patrimonio della famiglia è stimato in 400 milioni di dollari.

Infine, dopo tanti anni di voci sull’omicidio del padre e in ultimo del film House of Gucci di Ridley Scott (criticato dalla famiglia Gucci), Allegra ha deciso di raccontare la sua verità, scrivendo e pubblicando un libro dal titolo ‘Fine dei giochi’. ‘Non voglio più sentire bugie sulla mia famiglia – ha spiegato a Verissimo. Ho voluto lasciare questa testimonianza ai miei figli perché questa è la verità assoluta”.