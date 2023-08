Allerta caldo, weekend da bollino rosso in tante città: il Nord diviso tra il maltempo e le alte temperature

Allerta caldo che ritorna nel weekend con diverse città divise tra bollino rosso ed arancione. Mentre al Nord, in particolare in Lombardia sono annunciati forti temporali con la situazione monitorata dalla Protezione Civile.

Allerta caldo, weekend da bollino rosso in tante città

Torna l’allerta caldo nel weekend 18-20 agosto con già nella giornata di venerdì 5 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. Mentre bollino arancione per Campobasso, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Verona.

Domani, sabato 19 agosto, l’allerta rossa riguarderà un totale di 9 città, con il passaggio di Campobasso, Latina, Rieti e Roma al livello più alto. Mentre allerta arancione in 9 città: Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo; domenica si aggiungeranno Milano, Napoli e Torino.

Il Nord diviso tra il maltempo e le alte temperature

Il Nord in queste e nelle prossime ore sarà diviso tra il maltempo e le alte temperature. La Protezione Civile della Lombardia ha annunciato allerta meteo per rischio temporali e idrogeologico. “Nel corso della giornata di oggi 18/08 sulla Lombardia le condizioni atmosferiche si vanno rapidamente stabilizzando: precipitazioni generalmente assenti, con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sulle Zone montane, occasionalmente anche a carattere temporalesco. Vento debole con locali rinforzi di brezza e brevi rinforzi da est tra il tardo pomeriggio e la serata sulla Pianura. Temperature massime in Pianura intorno a 35°C con disagio da calore da moderato a forte. Proseguirà anche nel corso di domani 19/08 l’espansione del promontorio di alta pressione dal Mediterraneo verso il Centro Europa con condizioni atmosferiche stabili sulla Regione. Possibile qualche isolato rovescio pomeridiano sulle Zone montane, venti deboli con rinforzi di brezza e qualche rinforzo da est sulla Pianura, temperature in leggero aumento con disagio da calore da moderato a forte per buona parte della giornata”.