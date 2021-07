Almeno 45 morti e decine di dispersi. E’ questo il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito la Germania. Lo riporta la Bild. Forti piogge e inondazioni hanno colpito soprattutto la zona della Vestfalia, del Palatinato del Reno. “Io esprimo il mio dolore e la mia partecipazione per le vittime. Non abbiamo ancora i numeri, ma saranno molte” ha detto la cancelliera Angela Merkel. “Sono molti quelli che ancora vivono momenti di trepidazione. Si farà tutto il possibile per ritrovare i dispersi. Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. E’ davvero una catastrofe”, ha detto Merkel. “Sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi dall’ acqua, dove persone grande emergenza si salvano o vengono salvate”, ha continuato la cancelliera. Merkel ha detto di voler “inviare un segno della sua partecipazione e della sua solidarietà” e ha sottolineato di ricevere fra l’altro “molti messaggi da altri Paesi, che manifestano solidarietà e offrono aiuto”.