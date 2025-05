Altri guai per Santanchè, verso un nuovo fallimento per una sua ex società

Un’altra dichiarazione di fallimento. Per un’altra ex società della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Stavolta la procedura fallimentare che si avvicina riguarda la Ki Group Holding spa. E si aggiunge ai guai – a partire dal caso Visibilia che le potrebbe costare anche il posto nel governo – per Santanchè. All’orizzonte si profila la dichiarazione di fallimento per un’altra delle società del gruppo del bio-food che l’attuale ministra ha guidato in passato.

Altri guai per Santanchè: verso il fallimento di Ki Group Holding

Ieri a Milano si è tenuta l’udienza per discutere l’inammissibilità della domanda di accesso al concordato in bianco e l’istanza di apertura della procedura fallimentare. Il giudice, Francesco Pipicelli, si è riservato di decidere. Mentre la pm, Marina Gravina, ha insistito nella direzione della liquidazione giudiziale. A dicembre Ki Group Holding aveva chiesto, tramite i suoi legali, un concordato in bianco insieme a nuove misure di protezione. In cambio ha assicurato che avrebbe presentato entro 60 giorni un piano di salvataggio. In particolare, la società sosteneva di avere la disponibilità di un investitore per rimettere in sesto i conti.

Già a dicembre, però, la posizione della procura di Milano era diversa, sostenendo che andasse aperta da subito la procedura di liquidazione giudiziale. Stessa posizione dell’Agenzia delle Entrate, che lamentava anche un debito con il Fisco di circa 400mila euro. Il termine concesso è poi stato prorogato dai giudici fallimentari fino al 22 aprile. Ma nel frattempo nulla è cambiato: la società, infatti, non ha depositato “né la proposta né il piano di concordato”, né tantomeno “il ricorso per omologa dell’accordo di ristrutturazione” o qualsiasi altro “strumento di regolazione della crisi”.