Amadeus lascia la Rai, ora è ufficiale: TeleMeloni colleziona un altro fallimento

Mancava solo l’ufficialità, ma ora è arrivata anche quella: Amadeus lascia la Rai. Il divorzio tra il conduttore e la televisione pubblica è cosa fatta, come emerso durante l’incontro che lo stesso presentatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo ha avuto con il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi.

Amadeus lascia la Rai, ora il divorzio è ufficiale

Tra Amadeus e Rossi si sarebbe tenuto un incontro cordiale, durante il quale il conduttore ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai che scade a fine agosto. L’obiettivo è quello di affrontare nuove sfide professionali, che secondo le voci sempre più insistenti degli ultimi giorni lo porterebbero a sbarcare su Nove, rete del gruppo Warner Bros.

Discovery è pronta a ingaggiare Amadeus con l’obiettivo di farlo diventare il nuovo volto di punta del canale Nove che, di recente, ha anche portato Fabio Fazio, proprio dalla Rai, alla guida del format Che tempo che fa.

Rossi non ha potuto far altro che prendere atto della decisione di Amadeus, senza riuscire a trattenerlo in alcun modo. La nuova Rai targata Meloni, quindi, perde un altro pezzo da novanta dopo le fuoriuscite degli ultimi tempi, su tutte proprio quella di Fazio. Con Amadeus se ne va dal servizio pubblico il conduttore che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi tempi, dal punto di vista dello share, in tv. Un addio che pesa così come sta pesando quello di Fazio, che continua a ottenere ottimi dati di ascolto anche su Nove, spesso spazzando via proprio la concorrenza della Rai.