Amazon Prime Day 2022: cos’è, data ufficiale e quando iniziano gli sconti

Amazon Prime Day 2022: cos’è e data ufficiale

Svelata la data ufficiale dell’Amazon Prime Day 2022 che si terrà nelle giornate di martedì 12 e di mercoledì 13 luglio. Nei due giorni dedicati all’iniziativa, sarà possibile beneficiare di sconti eccezionali. Gli sconti, così come anche le numerose “offerte anticipate” che accompagnano l’evento, saranno rivolti esclusivamente ai clienti Prime del servizio.

L’Amazon Prime Day 2022 si svolgerà contemporaneamente in svariate aree del mondo. Il 12 e il 13 luglio, infatti, potranno beneficiare dei prezzi scontati i clienti Prime di Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e, prima volta nella storia, anche in Polonia e Svezia.

Nel corso dell’estate, poi, il Prime Day verrà organizzato anche in India, negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Egitto, per la prima volta in assoluto. In questa circostanza, l’iniziativa globale e incredibilmente articolata comincerà il prossimo 21 giugno.

Quando iniziano gli sconti: il calendario

Prima dell’avvento dell’Amazon Prime Day 2022 del 12 e del 13 luglio, la piattaforma di e-commerce riserverà sempre ai clienti Prime alcune offerte anticipate che partiranno già il prossimo martedì 21 giugno per quanto concerne i servizi Amazon e dal 1° luglio per i prodotti Amazon.

In questo contesto, quindi, le date da segnare sul calendario sono le seguenti:

21 giugno 2022 , offerte anticipate sui servizi Amazon;

, offerte anticipate sui servizi Amazon; 1° luglio 2022 , offerte anticipate sui prodotti Amazon;

, offerte anticipate sui prodotti Amazon; 12 luglio 2022 , prime offerte Prime Day;

, prime offerte Prime Day; 13 luglio 2022, ultime offerte Prime Day.

Nella giornata del 21 giugno, inoltre, i clienti Prime che non hanno mai attivato Amazon Music Unlimited avranno la possibilità di farlo ottenendo quattro mesi di servizio gratuito. Coloro che non hanno Audible o hanno cancellato l’abbonamento da almeno sei mesi, invece, potranno abbonarsi a soli 2,95 euro per sei mesi invece di 9,99 euro al mese. Infine, sarà possibile attivare Kindle Unlimited gratis per tre mesi.