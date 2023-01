Ancora armi all’Ucraina, ma i Paesi Nato e Ue le hanno finite

Stoltenberg ammette che per rifornire l'Ucraina i Paesi dell'Ue e della Nato hanno esaurito le scorte di armi.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, hanno firmato oggi a Bruxelles la terza dichiarazione sulla cooperazione tra Unione europea e Nato. Occasione durante la quale si è tornato a parlare di nuove forniture di armi all’Ucraina.

“Putin voleva prendere l’Ucraina e dividerci. Ha fallito entrambi gli obiettivi. I soldati russi sono stati respinti dalle coraggiose forze di Kiev, mentre la Nato e l’Ue sono rimaste unite a difesa dell’Ucraina” ha detto Stoltenberg, segretario generale della Nato, nel corso della conferenza stampa a margine della firma della terza dichiarazione di cooperazione Ue-Nato.

“È vero – ha ammesso il segretario generale della Nato -, i Paesi della Nato e dell’Ue hanno esaurito le loro scorte per fornire aiuti all’Ucraina. Ed è stata la cosa giusta da fare, perché si tratta della nostra sicurezza. Ho sempre detto che tra rispettare le linee guida della Nato sulle scorte di armi o sostenere l’Ucraina è più importante scegliere l’Ucraina”. Stoltenberg ha sottolineando che “nel lungo periodo, la soluzione ora è aumentare la produzione di armamenti e i ministri della Difesa della Nato hanno preso la decisione di aumentare lo stock”.

Von der Leyen: “Ritengo che l’Ucraina debba ricevere tutti gli equipaggiamenti militari di cui ha bisogno per difendere la propria terra”

“Ho detto molte volte – ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen -, fin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, che ritengo che l’Ucraina debba ricevere tutti gli equipaggiamenti militari di cui ha bisogno per difendere la propria terra. Questo significa sistemi di difesa aerea avanzati, ma anche altri tipi di materiali militari avanzati, per tutto il tempo necessario per difendere l’Ucraina. Perché gli ucraini difendono anche i principi basilari della Carta dell’Onu, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. L’ho detto fin dall’inizio della guerra russa e continuo a sostenerlo”.

