Andrea Arru: età, di dov’è, film, fidanzata e rapporto con Flavia Leone

Chi è Andrea Arru, il giovanissimo attore ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 7 ottobre?

Andrea Arru: età, di dov’è, film

Nato il 18 agosto 2007, Andrea Arru ha 14 anni ed è originario di Ploaghe, in provincia di Sassari, in Sardegna. Al momento, frequenta il liceo scientifico a indirizzo sportivo. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già molti tatuaggi.

Ha debuttato nel mondo della moda come modello dopo essere stato incoraggiato dai genitori. In qualità di modello, quindi, ha posato per brandi importanti come Armani Junior, Ferrè e Pitti. Al contempo, ha deciso di cimentarsi anche con la recitazione, ottenendo un discreto successo sin dalle sue prime esibizioni.

Arru ha un seguito consistente su Instagram. Sulla piattaforma social, ha scritto un post sulla notorietà che gli è arrivata dopo aver recitato nella fiction di Canale 5 Storia di una famiglia per bene. A questo proposito, infatti, ha scritto: “In tre mesi ho dovuto imparare a suonare in modo accettabile la chitarra, la musica mi è sempre piaciuto ascoltarla ma farla … beh, è un’altra roba! Cantare poi mi ha sempre terrorizzato eppure mi sono dovuto cimentare anche col canto! Per il resto mi sono calato in questo ruolo piuttosto agevolmente, sentendolo molto ‘mio’ e mi sto impegnando per interpretarlo al meglio. Poi sarà il pubblico a valutare se ci sono riuscito. Forse è il modo migliore per ringraziare per tutte queste belle opportunità che la vita mi ha offerto”.

Fidanzata e rapporto con Flavia Leone

Il giovane attore è apparso anche nella serie tv Di4ri, distribuita su Netflix e in cui interpreta il personaggio di Pietro Maggi.

Tra le svariate partecipazioni in tv e al Cinema possono essere annoverate Calibro 9, Glassboy, Vien di notte, Resurrection – The Last Chapter, Buongiorno Mamma.

Sul set di Di4ri, Andrea Arru ha incontrato Flavia Leone con la quale pare abbia avuto una relazione che si è poi trasformata in un’intesa amicizia.