Andrea Purgatori si è spento a 70 anni: malattia, causa morte, le inchieste, chi sono e cosa fanno i figli

Andrea Purgatori ha lasciato un grande vuoto nel mondo del giornalismo italiano. Diverse ed importanti le sue inchieste giornalistiche ed investigative che lo hanno portato alla conduzione del programma di La7 Atlantide dove ha avuto modo di lavorare ancora di più nei casi affrontati nel corso degli anni. L’ultimo è sicuramente quello della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Andrea Purgatori si è spento a 70 anni: malattia, causa morte e inchieste

È morto questa mattina il giornalista Andrea Purgatori. Il conduttore televisivo e sceneggiatore è deceduto a Roma, in ospedale, dopo una breve e fulminante malattia. Purgatori è stato autore di diversi servizi e reportage sui principali casi di cronaca in Italia. Ha condotto, negli ultimi anni, il programma Atlantide, in onda su La7, durante il quale molto spesso ha ricostruito i casi più controversi della Repubblica italiani: dal caso Orlandi a Ustica, passando per diversi casi tra i più discussi nel nostro Paese come il rapimento di Aldo Moro. Come sceneggiatore ha partecipato, tra i suoi ultimi lavori, al docu Vatican Girl sul caso Orlandi. “Una mente brillante – sottolineano i familiari distrutti dal dolore – che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino”.

Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, è noto per le inchieste e i reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale negli anni di piombo. Ha realizzato reportage su molti conflitti (come ad esempio la guerra in Libano) e si è distinto anche per un racconto sulla guerra tra Iran e Iraq. Ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair, Huffington Post e Le Monde diplomatique.

Chi sono e cosa fanno i figli

Il giornalista è stato sposato con la critica d’arte e storica tedesca Nicola Schmitz, da cui ha avuto un figlio, Edoardo, volto della fiction di Rai1 “Un medico in famiglia”. Oltre ad Edoardo, ha avuto anche Vittoria e Ludovico, che sono stati testimoni del suo secondo matrimonio avvenuto nel 2018 con l’aristocratica Livia Belelli.

Edoardo è diventato una attore non solo del piccolo schermo ma anche del Cinema e di teatro, fondando nel 2016 la compagnia teatrale La Forma dell’Acqua. Al Cinema ha preso parte in La Grande Rabbia diretto da Claudio Fragasso, Quando corre Nuvolari ultimo film di Tonino Zangardi e poi, con un cameo, in La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek. Nel 2021 con un cameo in Freaks Out di Gabriele Manetti. Ha preso parte anche con un piccolo ruolo nel film Siccità di Paolo Virzì. Infine, è presente anche nella nuova serie originale Disney+ Le Fate Ignoranti, diretta da Ferzan Ozpetek. Inoltre, è stato nel cast della serie tv Tutto pu Succedere e nel cast del tv movie Il Confine, per la regia di Carlo Carlei. Edoardo è anche nella prima stagione di Baby diretta da Andrea De Sica prodotta da Netflix.