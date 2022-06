Andrea Sannino, chi è? Età, canzoni, concerti 2022, teatro Augusteo, Sanremo, moglie e figli

Chi è Andrea Sannino, il cantautore napoletano divenuto famoso a livello nazionale durante il primo lockdown imposto dal Covid.

Andrea Sannino è un cantautore che ha raggiunto fama in contesto nazionale nel momento in cui il suo brano Abbracciame è stato cantato durante un flash mob a Napoli durante il primo lockdown legato alla pandemia Covid. In segno di protesta per il lockdown imposto dalla prima ondata del coronavirus, infatti, i cittadini hanno deciso di intonare la canzone per scagliarsi contro l’isolamento e il distanziamento sociale.

Nel 2020, quindi, l’artista ha ricevuto la cittadinanza benemerita di Ercolano per essere stato in grado di creare un inno di speranza che ha accompagnato i momenti più difficili e dolorosi dell’emergenza sanitaria.

Il cantante è nato il 5 luglio 1985 a Napoli e ha sempre mostrato una forte passione per la musica e per il teatro. Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero, ha frequentato per alcuni mesi l’università per poi dedicarsi ai corsi di teatro, con il sostegno dei suoi genitori.

Nel 2022, l’artista napoletano ha realizzato il singolo Te voglio troppo bene insieme al collega Franco Ricciardi.

Vita privata, moglie, figli ed esclusione da Sanremo 2022

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea Sannino è sposato con Marinella Marigliano. La coppia ha avuto due figli, Gioia e Alessandro. La famiglia pare risieda a Ercolano, comune in provincia di Napoli.

Recentemente, il cantante si è presentato al Festival di Sanremo, proponendo il singolo Voglia, scritto da Andrea Sannino, Mauro Spenillo e Pippo Seno. Alla fine del 2021, tuttavia, ha appreso di essere stato escluso dall’edizione 2022 della kermesse musicale.

Dopo aver appreso la notizia, l’artista ha espresso il proprio dispiacere sui social media e ha scritto un lungo post dedicato ai suoi fan, agli amici e ai parenti che hanno mostrato preoccupazione nei suoi confronti dopo aver scoperto dell’esclusione. Il cantautore, inoltre, ha garantito che avrebbe fatto ascoltare il suo singolo quanto prima e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto.