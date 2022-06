Franco Ricciardi: età, canzoni, Maria Nazionale, Gomorra, moglie e figli

Chi è Franco Ricciardi, il cantante napoletano che ha realizzato brani di successo e colonne sonore per serie tv come Gomorra.

Franco Ricciardi: età, canzoni, Maria Nazionale, Gomorra

Franco Ricciardi, all’anagrafe Francesco Liccardo, è nato il 6 ottobre 1966 a Napoli e ha 55 anni. Da anni, nonostante le origini partenopee, vive a Caserta. Il legame intenso che ha con la sua terra rappresenta il tema ricorrente che percorre ogni sua canzone. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha realizzato brani di successo e molte colonne sonore perimportanti produzioni sia televisive che cinematografiche.

Ha vinto anche molti riconoscimenti: nel 2014, ad esempio, ha ottenuto il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano A Verità realizzato per il film Song’e Napule. Nel 2018, poi, ha ricevuto un altro David di Donatello per Bang Bang tratto da film Ammore e malavita.

I suoi brani Madama Blu, Ammore senza core e Capisc a me sono stati scelti come soundtrack ufficiale della quarta stagione della serie televisiva Gomorra.

Ricciardi ha anche cantato la sigla del programma Made in Sud insieme ai colleghi Rocco Hunt ed Edoardo Bennato.

Nel 2022, l’artista napoletano ha realizzato il singolo Te voglio troppo bene insieme al collega Andrea Sannino.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Franco Ricciardi è nato in una famiglia particolarmente numerosa. Penultimo di otto figli, ha avuto una madre casalinga di nome Rita mentre il padre Salvatore era venditore ambulante.

In merito al suo “debutto” artistico, il cantante ha raccontato di essersi esibito per la prima volta all’età di 11 anni durante i festeggiamenti organizzati per le nozze d’argento dei genitori.

Ricciardi non è sposato ma, in occasione di un’intervista rilasciata a la Repubblica nel 2017, ha raccontato di avere due figli: Salvatore “Salvo” e Asia. Entrambi i figli dell’artista sono appassionati di musica come il padre. A questo proposito, infatti, ha spiegato: “Salvo suona la chitarra, Asia ama il basso”.