Angela Lansbury, chi era: vita privata, marito, figli, film dell’attrice morta a 96 anni

Angela Lansbury era una famosa attrice britannica, conosciuta in particolare per aver interpretato la scrittrice in La Signora in giallo.

Angela Lansbury è stata una dell’attrice più amate nella storia del cinema internazionale. Purtroppo la sua vita si è spenta all’età di 96 anni dopo una carriera ricca di successi e riconoscimenti.

Angela Lansbury, chi era: vita privata

Angela Brigid Lansbury era un’attrice di origini britanniche. Nata a Londra il 16 ottobre 1925, è entrata nel mondo della recitazione da bambina. Studiò prima in Inghilterra, presso la Webber-Douglas School of Singing and Dramatic Art. Poi si trasferì negli Stati Uniti d’America con la famiglia in seguito ai bombardamenti di Londra e studiò alla Feagin School of Drama and Radio.

Era celebre in tutto il mondo per aver interpretato la scrittrice e investigatrice dilettante Jessica Fletcher nella classica serie tv La signora in giallo. Si è spenta all’età di 96 anni nella notte tra l’11 e il 12 ottobre 2022. La famiglia ha dato l’annuncio della sua scomparsa nella notte: “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno”. In base al comunicato, quindi, la donna si è spenta serenamente mentre dormiva, probabilmente di vecchiaia, attorno all’1.30 di notte.

Angela Lansbury: marito e figli

Dopo un primo matrimonio nel 1945 con Richard Cromwell, durato solo un anno, la Lansbury si risposa nel 1949 con il collega attore e produttore Peter Shaw, morto nel 2003. La coppia ebbe due figli, un maschio e una femmina: il produttore e regista Anthony Pullen Shaw, nato nel 1952, e la ristoratrice Deirdre Angela Shaw. L’attrice cresce anche David Shaw, figlio del marito nato da un precedente matrimonio. Angela Lansbury era inoltre l’orgogliosa nonna di tre nipoti, tutti figli di Anthony: Peter John, Katherine e Ian. Il primo, nato nel 1981, la rese perfino bisnonna nel 2007.

I film dell’attrice

Nella sua carriera ha ricevuto un premio onorario dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel 2013 per aver creato “alcuni dei personaggi più memorabili del cinema” e per essere stata “una fonte di ispirazione per generazioni di attori”. Un anno dopo fu nominata dama dalla regina Elisabetta II. Non solo film, infatti è stata una grande protagonista anche dei musical di Broadway. Nella sua carriera la Lansbury ha vinto cinque Tony Awards per le performance da protagonista sui palcoscenici di New York, da Mame nel 1966 a Blithe Spirit nel 2009, interpretato quando aveva 83 anni.

All’età di 92 anni, ha preso parte al film “Il ritorno di Mary Poppins” nei panni della Balloon Lady. “So che a 92 anni dovrei pensare ad abbandonare, ma se hai l’energia, l’entusiasmo e l’interesse, non credo che ti fermerai mai davvero”, aveva dichiarato. Ecco una lista di alcuni suoi film di successo:

Olympia (1960)

Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

La Bella e la Bestia (1991)

La lunga estate calda (1958)

I tre moschettieri (1948)

Mi dovrai uccidere! (1956)

La più grande storia mai raccontata (1965)

Anastasia (1997)

Assassinio sul Nilo (1978)

Il giullare del Re (1955)

