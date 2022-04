Angela Melillo, oggi: figlia, marito, compagno e film dell’attrice e ballerina

Angela Melillo è una showgirl che i è imposta nel mondo dello spettacolo televisivo a partire dagli anni novanta per poi vincere addirittura anche un reality.

Angela Melillo, oggi: figlia e marito

Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno del 1967. Si è diplomata in Ragioneria. Da piccola ha studiato danze ed è sempre stata appassionata del mondo dello spettacolo. Negli anni Novanta è soubrette a Il tg delle vacanze, e prende parte a degli spettacoli del Bagaglino. Negli anni 2000 invece torna a far parlare di sé sia per la partecipazione a Domenica In (come ospite fissa) sia per le sue avventure nei reality show. In particolare nel 2004 riesce a vincere come concorrente de La Talpa, mentre nel 2021 ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

La showgirl e attrice è stata spostata per 7 anni con il ristoratore Ezio Bastianelli. La coppia due anni dopo le nozze (il 30 maggio 2008) ha avuto una figlia di nome Mia.

Angela Melillo: compagno

Dopo la fine del suo matrimonio con Bastianelli, si è legata sentimentalmente con l’avvocato Cesare San Mauro. I due vivono insieme a Roma. In programma è il loro prossimo matrimonio.

Film dell’attrice

Nel 2006 interpreta il ruolo di “Tiziana Palme” nella soap-opera di Rai 1 Sottocasa. Nel 2007 interpreta il ruolo della “Principessa Luisa di Carignano'” nella miniserie tv La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Leggi anche: Carmen Russo, oggi: gravidanza, origini, separazione e Isola dei Famosi