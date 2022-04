Carmen Russo, oggi: gravidanza, origini, separazione e Isola dei Famosi

Carmen Russo è una ballerina e poi showgirl italiana. Si è fatta conoscere a partire dagli anni ottanta partecipando a diversi programmi televisivi. H avuto una bambina a più di 50 anni.

Carmen Russo, oggi: origini

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre del 1959. Negli anni 0ttanta ha partecipato a diversi programmi in televisione come Stasera niente di nuovo, con Raimondo Vianello, Drive In, Risatissima, condotto da Lino Banfi e Un fantastico tragico venerdì, da lei condotto con Paolo Villaggio. Verso la fine degli anni ottanta passa alla Rai, cambiando anche il proprio look. Partecipa come protagonista al varietà musicale Io Jane tu Tarzan. Nel 2021 partecipa come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La ballerina è figlia di Giuseppina Gherardini, cassiera di un cinema, e Giovanni Russo poliziotto di origini siciliane.

Carmen Russo: gravidanza

La ballerina si è sposata nel 1987 con il ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto nel 1983 dietro le quinte del varietà comico Drive In. I due hanno una figlia, Maria, nata nel 2013. Riguardo la gravidanza ha dichiarato: “Lo so, ho 53 anni, ma che male c’è? Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo facevamo tentativi, ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa”.

Carmen Russo: separazione

Carmen Russo e suo marito sono una coppia molto unita privatamente ma anche sul lavoro, infatti hanno gestito una scuola di danza a Palermo. La ballerina ha sofferto molto la separazione dal marito durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello.

Partecipazione all’Isola dei Famo

La Russo ha vinto L’Isola dei Famosi spagnola (intortata Supervivientes) nel 2006, e al settimanale Nuovo Tv ha raccontato: “La versione spagnola è decisamente più dura. Non avevamo nulla e sono molto rigidi. Se si accende il fuoco barando, te lo spengono”.