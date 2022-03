Grande Fratello vip guadagni: la finale della sesta edizione del reality Mediaset va in scena lunedì 14 marzo e si conoscerà il vincitore di una edizione infinita. Ma quanto hanno guadagnato i concorrenti?

Grande Fratello vip guadagni: quanto hanno ricevuto i concorrenti

Per Ainett Spephens, Aldo Montano, Soleil Sorge, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi sarebbe previsto un rimborso settimanale di 10 mila euro.

Le sorelle Selassié hanno guadagnato 5mila euro a settimana. Tra le concorrenti più pagate ci sono Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. Per la cantante e la modella di origini napoletane, si parla di un compenso di 15 mila euro a settimana.

Miriana Trevisan, Carmen Russo e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, per la loro permanenza nella casa del GF Vip 6, dovrebbero aver percepito un compenso di circa 7 mila euro a settimana.

Manuel Bortuzzo e Alex Belli hanno continuato a godere di entrate anche quando sono usciti dalla Casa grazie a pubblicità e sponsorizzazioni legate sempre alla loro partecipazione nella casa che hanno fatto “rumore” anche fuori. Per Belli si parla addirittura di un totale di 100mila euro già incassati proprio per questo motivo.

Premio finale del vincitore

Oltre ai singoli cachet, ci sarà un super premio finale per questa sesta edizione del Grande Fratello VIP. Colui che porterà a casa la vittoria del programma più spiato d’Italia riceverà un assegno importante: in palio ci sono 100.000 euro il cui 50% verrà devoluto in beneficenza ad un ente scelto dal concorrente vincitore.