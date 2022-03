Vincitore Grande Fratello VIP 2022: quote, scommesse e premio

Vincitore Grande Fratello VIP 2022: nell‘ultima puntata il televoto si è infine concluso con la decisione del pubblico di eleggere Davide Silvestri come terzo finalista del reality, insieme a Delia Duran e Lulù Selassiè. Lunedì 14 marzo, finalmente si conoscerà il vincitore di questa infinita sesta edizione.

Vincitore Grande Fratello VIP 2022: quote

I finalisti ufficiali sono Davide, Delia, Lulù e Barù, mentre l’ultimo posto in finale verrà proclamato dopo l’esito del televoto di questa settimana che vede sfidarsi la più grande delle sorelle Selassié, Jessica, e Giucas Casella.

Secondo i più importanti siti di scommesse a vincere dovrebbe essere Jessica Selassié, quotata a 2.25 per la Snai, Sisal e Eurobet. A tallonarla, la sorella più giovane, Lulù, quotata leggermente di più, con la quota 2.50. Al terzo posto, Davide Silvestri.

Vincitore Grande Fratello VIP 2022: scommesse

Fioccano, ovviamente, le scommesse in queste ultime ore in vista della finale del Grande Fratello VIP. Secondo la Snai, la Sisal ed Eurobet, tre realtà leader nel settore scommesse, Giucas Casella è il concorrente che ha meno possibilità di salire sul gradino più alto del podio. Snai e Sisal lo quotano a 25, Eurobet a 21 (per chi non fosse pratico delle quote vuol dire che scommettendo 1 euro sulla vittoria del mentalista se ne ricaverebbero, in caso concreto di un suo trionfo, 25 o 21 euro). I bookmakers nutrono anche poca fiducia su Delia Duran e Barù entrambi quotati tra il 7.50 e il 9.

La sfida dovrebbe rimanere tra i tre finalisti: : Davide Silvestri è dato a 2.75 (Snai) e 3 (Sisal ed Eurobet), Lulù è quotata a 2.75 (Snai), 3 (Sisal) e 2.50 (Eurobet); Jessica è quella leggermente in vantaggio, data a 2.25 (Snai e Sisal) e 2.50 (Eurobet).

Premio finale

Oltre ai singoli cachet, ci sarà un super premio finale per questa sesta edizione del Grande Fratello VIP. Colui che porterà a casa la vittoria del programma più spiato d’Italia riceverà un assegno importante: in palio ci sono 100.000 euro il cui 50% verrà devoluto in beneficenza ad un ente scelto dal concorrente vincitore.