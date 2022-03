Anna Ciati chi è, fidanzato, famiglia, altezza, film e libro

Anna Ciati chi è: influencer e tiktoker, arriva al successo grazie ai suoi filmati sui social, arrivando a scrivere anche un libro. Nel 2022 arriva la chiamata del programma televisivo Pechino Express.

Anna Ciati chi è: altezza

Anna Ciati è nata il 27 dicembre 1999 in Brianza. Si è diplomata all’Istituto tecnico turistico ma poi non ha dato continuità ai suoi studi perché poi ha deciso di prendere un’altra strada.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata dal mondo social in particolare da TikTok. Insieme a Giulia Paglianiti e Gaia Bianchi, due delle sue migliori amiche, formano il trio delle “Superchicche” del Web. Nel 2022 poi è arrivata la chiamata dal programma televisivo di Pechino Express 2022 e sarà in gara insieme all’altra tiktoker Giulia Paglianiti.

Anna Ciati: fidanzato

Nel 2020 Anna si era legata sentimentalmente con Raoul Trevisan. Tuttavia nel gennaio 2022 i due hanno annunciato la rottura. Molto probabilmente, voci di gossip, dicono che si sia riavvicinata al suo ex fidanzato.

Anna Ciati: famiglia

Ha trascorso la sua infanzia a Carate. I suoi genitori hanno avuto tre bambini. Lei infatti ha un fratello maggiore che si chiama Denis e una sorella minore di nome Alice. Ha sofferto da piccola di bullismo per il colore dei suoi capelli e per le orecchie a sventola. C’è inoltre chi la prendeva in giro per il seno non prorompente.

Film e libro

Nel 2021 ha anche pubblicato un libro, Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile. Più che film, l’influencer e tiktoker rossa ha fatto dei video con le tracce delle nuove canzoni dell’album di Sfera Ebbasta