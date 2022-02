Anna Tatangelo: figlio, fidanzato Livio Cori e vita privata dell’ex di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è una cantante che dalla periferia è riuscita ad ottenere grande successo nel panorama musicale italiano. Ha fatto parlare della sua vita sentimentale soprattutto per la sua storia con il cantante Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo: vita privata

Anna Tatangelo è nata il 9 gennaio del 1987 a Sora, in provincia di Frosinone. La musica è da sempre stata la sua passione e fin da giovanissima ha iniziato ad intraprendere questa strada. Nel 1999 si aggiudica il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo, vincendolo l’anno successivo. Nel 2001, a 14 anni, la Rai la sceglie per il Girofestival dove ha la possibilità di presentare il suo primo brano inedito, Dov’è il coraggio, e firmare il suo primo contratto discografico.

A 15 anni la cantante vince il Festival di Sanremo nella categoria dei giovani con la canzone Doppiamente fragili. La Tatangelo ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti, vendendo oltre 1,6 milioni di dischi, ricevendo una ventina di certificazioni fra dischi d’oro e di platino. La cantante vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo e ha partecipato tre volte al Summer Festival.

Dal 2021 partecipa come giudice nel talent-show musicale di All together now condotto da Michelle Hunziker.

Anna Tatangelo: figlio

Quando Anna Tatangelo si è legata sentimentalmente con il cantante napoletano Gigi D’Alessio aveva 19 anni con quasi 20 anni di differenza con il cantante. Anna e Gigi sono rimasti insieme per oltre dieci anni. Nel 2010, poi, è nato Andrea, il loro primogenito. Proprio grazie a lui, i due cantanti hanno deciso di mantenere un rapporto sereno.

Fidanzato Livio Cori

Nel 2021 la cantante ha iniziato una relazione con il rapper Livio Cori. A differenza di Gigi D’Alessio, in questo caso la Tatangelo ha tre anni in più del rapper. Un altro amore napoletano per la cantante. Infatti, Livio Cori è nato a Napoli il 12 marzo 1990. Rapper e attore, Livio Cori ha iniziato giovanissimo a farsi apprezzare nel mondo musicale. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ha iniziato a scrivere le sue canzoni nel 2005 all’età di 15 anni.

Probabilmente Sanremo ha fatto incontrare Livio Cori e Anna Tatangelo. Nel 2019 Anna Tatangelo partecipava a Sanremo con il brano Le nostre anime di notte, in cui raccontava la storia d’amore con Gigi D’Alessio, mentre Livio Cori era in gara con Un’altra luce, in duetto con Nino D’Angelo.