Antonio Giuliani: moglie, film e malattia del comico

Antonio Giuliani è nato principalmente come comico televisivo. In seguito, ha sviluppato la sua carriera come doppiatore ma anche come attore. Ancora oggi, è presente in programmi televisivi comici.

Antonio Giuliani: vita privata

Antonio Giuliani è nato a Roma l’11 gennaio 1967. Anche se da piccolo sognava di fare il calciatore, ha poi coltivato la passione per la recitazione. La sua carriera si sviluppa all’inizio soprattutto come comico televisivo, poi come doppiatore e infine come attore.

Nel 1991 ha fatto il suo debutto in televisione con lo Spettacolo Stasera mi butto per poi sbarcare nella trasmissione Ci siamo!?! (Rai 2) e nel 1997 vince la puntata di Gran Caffè su Canale 5. Dal 1996 si è esibito in numerosi locali romani e ottiene la popolarità anche grazie al Seven Show. Tra il 2000 e 2001 partecipa al programma La sai l’ultima?

Antonio Giuliani: moglie

Il comico Giuliani è felicemente sposato con Alessia. La coppia ha avuto un figlio, nato nel 2008. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo.

Antonio Giuliani: malattia

Nel 2016 è stato colto da un malore che ha spaventato tutti, colleghi e famiglia. Addirittura, fu ricoverato in ospedale a Ostia dove è stato subito sottoposto a terapia intensiva. La moglie scrisse su facebook per comunicare le condizioni di suo marito: “Buongiorno sono la moglie di Antonio. Visti i numerosi messaggi che stiamo ricevendo volevo comunicarvi che Antonio è ricoverato ma non per infarto. Ha un’infiammazione. Presto verrà dimesso. Grazie per l’affetto dimostratogli”.

Film del comico

Nel 2006 ed entra nel cast della serie L’onore e il rispetto diretta da Salvatore Samperi. Nel 2007 ha debuttato come regista nello spettacolo teatrale Il rosso e il nero con Gabriel Garko e nel 2010 recita in una piccola parte della serie tv Caterina e le sue figlie 3.

Giuliani è noto anche come doppiatore. Nel 2021 doppia Brick nel personaggio A tutto reality su K2. Nel 2015 doppia il personaggio di Frank nella serie F Is for family prodotta da Netflix.