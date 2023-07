Era una decisione attesa, ma ora è ufficiale: Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale pro tempore di Forza Italia. A stabilirlo il Consiglio nazionale del partito che ha eletto il vicepresidente del Consiglio come segretario all’unanimità. Il suo ruolo, quindi, non sarà quello di presidente (che era quello di Silvio Berlusconi), ma sarà lui il leader azzurro fino alla convocazione del Congresso.

Il voto è avvenuto per alzata di mano, a Roma, nell’hotel Parco dei Principi, in occasione del primo Consiglio nazionale di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Al voto erano ammessi 213 consiglieri.

Tajani segretario di Forza Italia e non presidente

Tajani aveva proposto, in apertura dei lavori, di eleggere un segretario nazionale invece che un presidente, modificando “in ogni articolo che lo prevede la parola presidente con la parola segretario nazionale”. Una scelta dettata da un semplice motivo: “Per noi c’è un solo presidente”, ha spiegato riferendosi a Berlusconi. La proposta è stata approvata all’unanimità prima dell’elezione a segretario proprio di Tajani.

La lettera dei figli di Berlusconi

In occasione del Consiglio nazionale è stata letta anche una lettera dei figli di Silvio Berlusconi: “Carissimi, grazie per l’appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione”.