Antonio Tajani sarà il successore di Berlusconi come presidente di Forza Italia

Il successore di Silvio Berlusconi come presidente di Forza Italia sarà Antonio Tajani. A confermalo è Licia Ronzulli, capogruppo azzurro al Senato. “Non voglio anticipare nulla. Ovviamente, e non penso di svelare il terzo segreto di Fatima, ma sarà Antonio Tajani”.

Ronzulli prosegue: “Sarà il presidente Antonio Tajani ad avere l’onere e l’onore di guidarci, perché è il vicepresidente di Forza Italia, perché è il coordinatore nazionale di Forza Italia, è uno dei cofondatori di Forza Italia ed è giusto che sia così”.

Il congresso di Forza Italia per eleggere Tajani presidente

Come aveva annunciato lo stesso Tajani, si terrà un congresso di Forza Italia, ma i tempi potrebbero essere lunghi. Anche Ronzulli spiega che non si sa quando si terrà, ma probabilmente potrebbe essere “l’anno prossimo”. Ed è quindi ancora presto per valutare una sua eventuale candidatura.

La capogruppo al Senato di Fi torna anche a parlare dell’ormai scomparso Silvio Berlusconi: “Per noi, indipendentemente da quello che verrà dopo, l’eredità di Berlusconi lascia un vuoto incolmabile. Detto questo noi abbiamo una eredità che lui ci ha lasciato, questa eredità abbiamo il dovere morale di portarla avanti”.