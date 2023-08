Arianna Meloni, sorella di Giorgia, è la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia

Una nomina in famiglia. Anzi, proprio dentro la stessa casa. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha deciso che la nuova responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia sarà la sorella Arianna Meloni. La nomina è stata ufficializzata sul sito del partito. Dove si ricorda: “Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con Viceresponsabili e Dirigenti”.

Sorelle d’Italia: Arianna Meloni nuova responsabile della segreteria di Fdi

Arianna Meloni, oltre a essere sorella della presidente del Consiglio, è anche moglie del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Secondo quanto viene spiegato dal partito, Arianna Meloni non si occuperà solo del tesseramento e delle liste elettorali, ma anche della verifica delle iscrizioni e della loro regolarità. Oltre a ricoprire il ruolo di responsabile della segreteria politica. In sostanza avrà lo stesso ruolo che svolgeva Donato Lamorte per Gianfranco Fini, viene sottolineato dallo stesso partito della presidente del Consiglio.

La struttura organizzativa di Fratelli d’Italia vedrà sempre al vertice Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito. Ci sono anche altre nomine, come quella di Andrea Moi alla comunicazione e di Francesco Filini, nuovo responsabile del dipartimento Programma. Il capitolo immigrazione viene affidato a Sara Kelany.