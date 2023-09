Armando Sommajuolo, chi era il giornalista: vita privata, carriera, malattia e saluto di Mentana

Armando Sommajuolo era uno storico volto di La7 e per anni ha collaborato e lavorato per l’emittente televisiva. Si è spento all’età di 70 anni a circa 10 anni dalla sua pensione. Mentano lo ricorda come un “volto amico”.

Armando Sommajuolo, chi era il giornalista: vita privata e carriera

Armando Sommajuolo era uno storico giornalista televisivo che per anni ha lavorato su La7. Nato a Roma nel 1953, ha iniziato la sua avventura nel mondo del giornalismo giovane perché a soli 23 anni ha iniziato a collaborare nell’emittente romana di Teletevere, per poi arrivare a TMC, che sarebbe diventata La7 nel 2001. Nella sua carriera è stato anche inviato speciale negli anni 90, in Albania, in Somalia, in Kosovo e in Afghanistan per seguire in prima persona le principali crisi internazionali. Nel 2010 ha condotto il magazine giornaliero Life, assieme a Tiziana Panella. Il 24 aprile 2015 aveva annunciato il suo ritiro, mentre era ospite di Enrico Mentana durante la conduzione del tg di La7.

Armando Sommajuolo: la malattia

Qualcuno ha voluto creare dell’allarmismo sulla causa della morte. Non ci sono ancora notizie ufficiali anche se qualcuno ha avanzato l’ipotesi che qualche vaccino potrebbe aver peggiorato le sue condizioni fisiche. De tutto non vero ma probabile che sia stata la voce di qualche no vax.

Il saluto di Mentana

Il primo a dare la notizia e salutare il collega è stato il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.