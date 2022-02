Francesca Fagnani, chi è la giornalista? Figli, marito e Instagram della compagna di Enrico Mentana

Chi è Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice televisiva italiana che dal 2013 è la compagna di Enrico Mentana.

Francesca Fagnani, chi è la giornalista compagna di Enrico Mentana?

Francesca Fagnani, 43 anni, è nata a Roma il 25 novembre 1978 ed è una giornalista e conduttrice italiana. La donna si è laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università “La Sapienza” di Roma ed ha cominciato a collaborare con Rai a partire dal 2001, facendo parte della sede distaccata di New York. Dopo aver fatto ritorno nella Capitale, ha esordito come giornalista televisiva nei programmi di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Successivamente, le è stata affidata la sua prima trasmissione intitolata Il prezzo, durante la quale intervistava ragazzi condannati al carcere minorile in quanto colpevoli di crimini legati alla criminalità organizzata.

Dal 2018, è diventata autrice e conduttrice di Belve, in onda prima sul canale Nove e, poi, su Rai due a partire dal 2021. Dal 2019, inoltre, è stata spesso opinionista in programmi come Quarta Repubblica e Non è l’arena, affrontando argomenti strettamente connessi alla malavita romana.

Il 30 novembre 2021 ha condotto, al fianco di Nicola Savino, una puntata de Le Iene.

Vita privata, figli, marito e Instagram della conduttrice italiana

Per quanto riguarda la vita privata della giornalista, dal 2013, Francesca Fagnani è legata sentimentalmente al giornalista e direttore del Tg di La7 Enrico Mentana: i due hanno vent’anni di differenza. La coppia ha iniziato la sua relazione dopo la separazione di Mentana dalla moglie Michela Rocco di Torrepadula, dalla quale ha avuto due figli.

Francesca Fagnani non ha figli ma ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con quelli del compagno.

La conduttrice è particolarmente attiva su Instagram, social sul quale vanta un seguito di 18,6 mila followers e condivide scatti legati sia alla sua vita privata che alla sua vita professionale.