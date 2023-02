Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e orari

Il Festival di Sanremo 2023 ha debuttato ufficialmente martedì 7 febbraio ed è pronto a tornare con la seconda serata dedicata alla kermesse musicale mercoledì 8 febbraio: qual sarà la scaletta? Tutti i dettagli sull’ordine delle esibizioni e sugli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata: ospiti e orari

Alle ore 20:40 circa di mercoledì 8 febbraio, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. A condure l’attesissimo evento ci saranno sempre Amadeus (al suo quarto anno di conduzione) e Gianni Morandi. I conduttori, in occasione della serata iniziale, saranno affiancati dalla giornalista Francesca Fagnani: insieme presenteranno gli ultimi 14 big in gara. Nomi che spaziano tra colonne portati della musica italiana e giovanissimi artisti pieni di talento.

Tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2023 ci saranno Al Bano e Massimo Ranieri che, per la prima volta, canteranno insieme a Morandi. Sono attesi, poi, i primi ospiti internazionali: i Black Eyed Peas, band statunitense famosa in tutto il mondo. Sul palco dell’Ariston, verrà dato spazio anche alla comicità con Angelo Duro che, dopo l’esordio a Le Iene e la sua crescente popolarità sul web, è tra i comici più famosi in Italia.

Ordine delle esibizioni dei cantanti

Per quanto riguarda i 14 big in gara, la scaletta della seconda serata di Sanremo 2023 è la seguente: