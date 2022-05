LDA, chi è il cantante di Amici: canzoni e Gigi D’Alessio

LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio ed è figlio di un famoso cantante napoletano. Partito da Amici sta cercando di esplodere con il suo talento e la sua voce. Il suo primo album è pronto ad uscire.

LDA, chi è il cantante di Amici

LDA è un nome d’arte e sta per Luca D’Alessio. Ha 18 anni ed è il figlio di Gigi D’Alessio. Luca, infatti, è il terzogenito del cantautore napoletano che è anche papà di Claudio e Ilaria, nati come Luca dal matrimonio con Carmela Barbato.

Il cantante e concorrente di Amici 21 si sta facendo conoscere soprattutto attraverso il talent musicale ma è pronto a sbocciare da solo. LDA ha annunciato l’uscita del suo primo disco di debutto. Si intitola semplicemente “LDA” l’album che vedrà la luce il prossimo 13 maggio. Del suo ultimo singolo inedito Bandana, ha detto: “La bandana per me è simbolo di spensieratezza. Mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi. Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti”.

Canzoni

Il giovane artista partenopeo ha già pubblicato su Spotify i suoi singoli e ogni mese ottiene davvero un numero alto di ascolti. Ecco di seguito trovate i titoli delle sue canzoni che potrebbero aumentare anche durante il programma Amici 21 condotto da Maria De Filippi.

Buongiorno – feat. G-CREW

Vediamoci stasera

Di notte

Vivimi

Resta

Bandana

Sai

