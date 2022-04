Al Bano, età del cantautore e con chi sta? Dal rapporto con Romina Power ai figli con Loredana Lecciso

Chi è Al Bano, il cantautore italiano che ha raggiunto l’apide del successo negli anni ’80 insieme all’ex moglie Romina Power?

Al Bano, età e carriera del cantautore

Al Bano, all’anagrafe Albano Carrisi, è un cantautore italiano nato il 20 maggio 1943 in una famiglia di contadini originari di Cellino Pugliese. Ha 79 anni. Sin da bambino, l’artista ha manifestato la sua passione per la musica, sviluppata mentre suonava la chitarra con il padre nei campi. A soli 12 anni, infatti, ha composto il suo primo brano inedito intitolato Addio Sicilia.

A 17 anni, ha lasciato gli studi e si è trasferito a Milano per diventare cantante di professione. Facendo il cameriere nel ristorante Il Dollaro, ha incontrato alcuni tra i personaggi più famosi del mondo dello spettacolo dell’epoca come Pino Massara che lo ha scoperto e lanciato come artista con lo pseudonimo di Al Bano.

Nel 1965, ha inciso il suo primo disco La strada, cover di un brano di Gene Pitney per la Fantasy, e ha cominciato a esibirsi come spalla di Adriano Celentano. Dopo aver partecipato al Festival delle rose nel 1966 in coppia con Pino Donaggio e a Settevoci, programma televisivo condotto da Pippo Baudo, il cantautore ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1968, ottenendo il nono posto.

Nell’estate del 1969, ha raggiunto il successo con Acqua di mare, interpretato insieme a Romina Power. Con la moglie, ha poi vinto il Festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà. Gli anni ’80 hanno segnato l’apice del successo di Al Bano che ha lanciato successi come Libertà nel 1987, Nostalgia canaglia e Cara terra mia. Nel 1991, è tornato nuovamente a Sanremo con Oggi sposi.

Con chi sta Al Bano? Dal rapporto con Romina Power ai figli con Loredana Lecciso

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1970, Al Bano ha sposato Romina Pover, conosciuta sul set del film Il Sole. La coppia si è sposata nonostante l’ostilità espressa dalle rispettive famiglie d’origine. Tra i due è sempre stata evidente la grande intesa che li lega non sono da un punto di vista sentimentale ma anche e soprattutto professionale.

Albano Carrisi e Romina Power hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. La primogenita della coppia, Ylenia, è protagonista di uno dei più clamorosi gialli della storia italiana nel momento in cui è stata denunciata la sua scomparsa nel 1994. In seguito al drammatico evento, i coniugi hanno deciso di separarsi nel 1999.

A proposito della dolorosa scomparsa della figlia, Al Bano ha raccontato al Maurizio Costanzo Show in lacrime: “L a cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta”.

Il cantautore e la sua ex moglie hanno tre nipotini, l’ultimo dei quali venuto al mondo a settembre 2021.

Nel 2004, il cantautore ha incontrato Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli. La coppia si è separata nel 2018.

Malattia

Il 9 dicembre 2016, Al Bano è stato travolto da un infarto mentre si stava esibendo sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale. In questa circostanza, è stato prontamente soccorso e ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte.

Il 20 marzo 2017, poi, è stato ricoverato all’ospedale di Lecce per una lieve ischemia cerebrale.

Durante la pandemia, è stato infettato dal Covid, contraendo l’infezione in modo lieve, come raccontato dallo stesso cantautore a Mara Venier a Domenica In.