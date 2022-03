Yari Carrisi Power: età, fidanzata e Instagram del figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power

Chi è Yari Carrisi Power, l’unico figlio maschio del cantante Al Bano Carrisi e della sua ex moglie Romina Power?

Yari Carrisi Power è nato il 21 aprile del 1973 e ha 48 anni. È l’unico figlio maschio di Al Bano e Romina Power. Ha tre sorelle: Yleinia, misteriosamente scomparsa nel 1993; Cristel; e Romina Junior. Ha anche due fratellastri, Jasmine e Albano Junior, nati dalla relazione del padre con la seconda compagna Loredana Lecciso.

Nel corso della sua vita, Yari ha cominciato a suonare la chitarra e a comporre canzoni, coltivando il suo spiccato talento musicale: ha scritto anche alcune canzoni per il padre. Inoltre, ha collaborato con grandi artisti del panorama musicale italiano come, ad esempio, Jovanotti.

Nonostante stia ancora tentando di realizzare il suo sogno componendo musica e suonando la chitarra, non sembra amare particolarmente la notorietà e pare molto schivo nei confronti dei riflettori.

Fidanzata e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Yari Carrisi Power è estremamente riservato e preferisce non rivelare dettagli in merito ai suoi legami sentimentali. È noto, tuttavia, che il figlio di Al Bano e Romina Power abbia avuto una lunga relazione con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti.

Yari e Naike si erano conosciuti nel corso delle registrazioni di Pechino Express, nel 2015. In questo contesto, erano concorrenti di squadre rivali. Durante la loro relazione, la donna è rimasta incinta ma non è riuscita a portare a termine la gravidanza a causa di un aborto spontaneo. La relazione tra i due ex rivali si è infine conclusa nel 2017.

Il figlio di Al Bano ha un account personale su Instagram che vanta un seguito di oltre 40 mila followers, con i quali condivide foto relative sia alla sua vita professionale che alla sua vita privata.