La Russa torna sulla sua vecchia passione per l’esercito e annuncia il disegno di legge per reintrodurre la mini naja volontaria di 40 giorni. I giovani che aderiranno all’iniziativa potranno beneficiare di “incentivi” come crediti per LA maturità, per l’università e punteggio aggiuntivo per i concorsi nella Pubblica Amministrazione.

La Russa lancia il disegno di legge per reintrodurre la mini naja volontaria di 40 giorni

“Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare a 40 giorni” la cosiddetta mini naja volontaria. A riferirlo è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione del discorso tenuto dalla a margine delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare i caduti.

“A fronte di questa partecipazione noi prevediamo una serie di incentivi”, ha aggiunto laseconda carica dello Stato, tornando a esprimere la sua vecchia e nota passione per l’esercito. Per quanto riguarda gli “incentivi”, il presidente del Senato ha spiegato che il disegno di legge prevede di far valere l’adesione alla mini naja volontaria come punti per la maturità, crediti universitari o, ancora, punteggio aggiuntivo per i concorsi pubblici.

