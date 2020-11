Arrestato il presidente del Consiglio regionale della Calabria. Il forzista Tallini per la Dda ha favorito la cosca Grande Aracri in cambio di voti

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri, e si trova ora ai domiciliari, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’indagine che ha portato all’arresto dell’esponente di Forza Italia riguarda i suoi presunti rapporti con la cosca Grande Aracri di Cutro della ‘ndrangheta.

Le indagini coordinate dalla Dda che vedono coinvolto il presidente del Consiglio regionale della Calabria riguardano la costituzione a Catanzaro di una società per la distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie (20 in Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna). Tallini avrebbe fornito supporto alla stessa cosca nella fase di avvio del progetto e il suo intervento, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, sarebbe stato ricambiato anche con il sostegno della cosca alle elezioni regionali del novembre 2014. Il contributo dell’esponente azzurro, in particolare, sarebbe stato decisivo per favorire e accelerare l’iter burocratico per ottenere le autorizzazioni per la costituzione della società per la distribuzione di medicinali.

“Vi ricordate le ultime regionali calabresi, a gennaio 2020? Questo signore – ha commentato il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra -, attuale presidente del Consiglio Regionale della Calabria, di Forza Italia, in virtù del codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, risultava impresentabile. A suo avviso ero io che mi accanivo contro di lui per una ‘vendetta personale’. Oggi si trova ai domiciliari. Ma era una ‘vendetta personale'”.

Tallini, a gennaio (leggi l’articolo), inserito dall’Antimafia nella lista degli impresentabili dell’ultima tornata elettorale alle regionali, in quanto già rinviato a giudizio per diverse fattispecie di corruzione, commentando il provvedimento, aveva detto: “A Morra, che mi ha definito ‘impresentabile’, ho risposto con l’esito delle elezioni”.