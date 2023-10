Arresti domiciliari per Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro, per lo scandalo cooperative

Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro, è ai domiciliari (insieme alla suocera del parlamentare) per lo scandalo coop.

La moglie e la suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro sono agli arresti domiciliari. Il gip di Latina ha disposto i domiciliari per Liliane Murekatete (moglie del deputato) e per Marie Therede Mukamatsindo (suocera).

La decisione del giudice di Latina arriva nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione delle cooperative che si occupavano di migranti e di minori non accompagnati nella provincia laziale. Le misure sono state eseguite dalla Guardia di finanza.

Arresti domiciliari per Liliane Murekatete

La procura di Latina ha indagato sulle cooperative gestite da Murekatete e dai familiari e ha ipotizzato i reati di frode nelle pubbliche forniture, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio.

La moglie del deputato sarà ai domiciliari nell’abitazione che divide con lo stesso parlamentare. Per quanto riguarda, invece, il cognato Michel Rukundo, nel suo caso è stato disposto l’obbligo di dimora in provincia di Alessandria. Sono inoltre stati sequestrati beni per circa due milioni di euro.

Nello specifico si tratta del presunto profitto del reato riguardanti i membri del cda della cooperativa Karibu, oltre che di un soggetto a loro legato da vincoli di parentela, che ora si trova all’estero.

Secondo la ricostruzione della procura, le cooperative Karibu e Consorzio Agenzia per l’inclusione e i diritti d’Italia, avrebbero percepito fondi pubblici, da diversi enti, destinati a progetti specifici sui richiedenti asili e minori non accompagnati: poi, però, avrebbero offerto un servizio non adeguato e difforme rispetto a quanto prestabilito.