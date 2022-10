Asia Argento oggi: età, vita privata, Morgan, figlia, fidanzato, padre Dario Argento e rapporto con Anthony Bourdain

Chi è Asia Argento, l’attrice ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 2 ottobre? L’artista, figlia del regista Dario Argento, affronterà nuovamente alcuni aspetti della sua relazione con lo chef newyorkese Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018.

Asia Argento e il rapporto con lo chef americano Anthony Borudain

Asia Argento torna a parlare di Anthony Bourdain, morto suicida il’8 giugno 2018, dopo le accuse che le sono state rivolte dopo la pubblicazione dell’autobiografia non autorizzata dello chef Down and Out in Paradise scritta dal giornalista statunitense Charles Leerhsen. Il libro è stato sviluppato tenendo conto di oltre 80 interviste e svariati documenti – inclusi mail e messaggi salvati sul laptop e sul cellulare dell’uomo – che dimostrerebbero astio tra l’attrice e Bourdain scaturiti dai reciproci tradimenti.

Dopo la pubblicazione dell’autobiografia non autorizzata, sono apparsi sul web alcuni messaggi che la coppia si sarebbe scambiata a poche ore dal suicidio dell’uomo. Lo chef, nello specifico, avrebbe scritto all’ex compagna quando in rete aveva visto alcune foto che la mostravano mentre baciava il giornalista francese Hugo Clement. “Non porto rancore, né geloso del fatto che tu sia stata con un altro uomo. Non sei di mia proprietà. Sei libera, sono stato molto chiaro su questo e voglio rispettare quanto ho detto. Però sei stata molto superficiale. Non hai considerato il mio cuore. La mia vita”, avrebbe scritto. A Bourdain, l’attrice avrebbe risposto: “Non posso sopportare tutto questo”.

L’ultimo scambio di messaggi, poi, sarebbe avvenuto il giorno seguente con lo chef che avrebbe di nuovo scritto alla donna: “C’è qualche cosa che posso fare?”.

Alla domanda, Asia Argento pare abbia risposto: “Smettila di rompermi le palle”.

Le critiche all’autobiografia del giornalista Leerhsen

Contro il contenuto dell’autobiografia, si è scagliata non solo l’attrice ma anche il fratello dello chef, Christopher Bourdain. “Dicono che l’ho ammazzato. La gente ha bisogno di pensare che lui si sia suicidato per qualcosa di simile? Anche lui mi tradiva. Non era un problema per noi. Era un uomo che viaggiava 265 giorni all’anno. Ci siamo divertiti moltissimo in reciproca compagnia quando ci siamo visti. Ma non siamo bambini, siamo adulti”, ha dichiarato Asia Argento. Il fratello di Bourdain, invece, ha affermato al New York Times: “Ogni singola cosa che è stata scritta sulle relazioni e le interazioni all’interno della nostra famiglia da bambini e da adulti sono o inventate o del tutto errate”.

Asia Argento oggi: età, vita privata, Morgan, figlia, fidanzato, padre Dario Argento

Nata a Roma il 20 settembre 1975, Asia Argento è un’attrice italiana figlia del regista Dario Argento e di Daria Nicolodi. Nel corso della sua carriera, ha vinto svariati premi inclusi due David di Donatello come miglior attrice protagonista per Perdiamoci di vista del 1994 e Compagna di viaggio del 1997 e un Nastro d’argento per Incompresa del 2014 che ha diretto in prima persona.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con il cantante Morgan dei Bluvertigo che è durata dal 2000 al 2006. La coppia ha avuto una figlia, Anna Lou, nata nel 2001. Nel 2008, ha sposato il regista Michele Civetta: dalla relazione è nato il figlio Nicola. La coppia si è poi separata nel 2012. Nel 2017, ha avviato una relazione con lo chef Anthony Bourdain.

Favorevole ai diritti dei gay e al matrimonio tra persone del medesimo genere, è stata anche uno dei primi nomi che hanno aderito al movimento per i diritti delle donne #MeToo.