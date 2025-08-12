A Gaza si piangono i morti dopo ultimi attacchi: 89 uccisi in 24 ore

Khan Younis (Striscia di Gaza), 12 ago. (askanews) – Nelle immagini, abitanti di Gaza piangono i loro cari rimasti uccisi in un attacco israeliano nella zona di Al-Mawasi a Khan Younis, che ha colpito alcune tende; poche ore prima, ucciso un uomo al Corridoio Morag mentre aspettava aiuti.Secondo il ministero della Salute palestinese, gestito da Hamas, nelle ultime 24 ore sono morte 89 persone, 513 i feriti, vittime del fuoco israeliano nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero, 31 delle persone uccise nell’ultimo giorno sono morte mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari, portando il numero totale di persone uccise in attesa di aiuti a oltre 1.800.