A Londra ministri Ue in formato Weimar per fare il punto sull’Ucraina

Londra, 12 mag. (askanews) – I ministri degli Esteri dell’Ue partecipano a Londra alla riunione interministeriale del Gruppo Weimar sull’Ucraina presieduta dal ministro britannico David Lammy presso la Lancaster House. Il gruppo – a cui partecipano Francia, Germania, Polonia (il nucleo originario del “Triangolo di Weimar”), Italia, Spagna, Regno Unito e Ue – fa il punto sugli sforzi diplomatici in atto per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo per una pace giusta, tra Mosca e Kyiv, nonché sulle priorità di ripresa e le prospettive per il futuro dell’Ucraina, incluso il suo cammino di adesione all’Unione Europea.