A New York la manifestazione contro la politica migranti di Trump

New York, 11 giu. (askanews) – “Ice, fuori da New York”, gridavano i manifestanti mentre migliaia di loro, per lo più giovani, marciavano per le strade di New York per protestare contro la politica migratoria di Donald Trump. I manifestanti, tra cui molti giovani, si sono radunati a Foley Square, una piazza vicino ai tribunali dove venerdì scorso le forze dell’ordine hanno arrestato dei migranti, per marciare attraverso lower Manhattan. ICE è all’agenzia federale per l’immigrazione, che nelle ultime settimane ha aumentato gli arresti di migranti e richiedenti asilo negli Stati Uniti, preludio ai violenti scontri di Los Angeles.