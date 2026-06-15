Gli italiani non si fidano del governo Meloni, eppure il campo largo non riesce a sfondare nei sondaggi. Anzi, nonostante il basso gradimento dell’esecutivo, è proprio la coalizione di centrodestra oggi a Palazzo Chigi a essere ancora leggermente in vantaggio sul fronte progressista. Sono questi i dati principali che emergono dalla rilevazione di Emg per il Tg3 e la trasmissione Linea Notte.

Il primo dato che emerge con evidenza è che i giudizi positivi sull’operato del governo sono pochi e addirittura al di sotto rispetto a quelli completamente negativi, ovvero di chi afferma di non avere “per nulla” fiducia nel governo. Nonostante questo, Fratelli d’Italia resta il primo partito con ampio margine sul Pd.

Gli italiani non si fidano del governo Meloni

Non ci sono dubbi sul fatto che gli italiani non si fidano del governo. Afferma, infatti, di avere “molta” fiducia nell’esecutivo solo il 9% degli intervistati, a cui sommare il 27% di chi risponde “abbastanza” per un totale del 36% di giudizi positivi. Nettamente superiori quelli negativi, con il 21% che dice di avere “poca” fiducia nel governo e il 43% “per nulla”: in totale i parere negativi rappresentano il 64% del campione.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia primo partito e il centrodestra è avanti sul campo largo

Nonostante, come detto, la fiducia nel governo sia scarsa, non sembra riuscire ad approfittarne il campo largo. Come emerge dall’analisi di Emg sulle intenzioni di voto, intanto l’affluenza stimata in caso di elezioni politiche è del 63%.

Il primo partito resta Fratelli d’Italia, seppure su valori lontani da quelli di qualche mese fa, quando viaggiava sempre intorno al 30%. Oggi il partito di Giorgia Meloni si attesta al 26,7%. A seguire troviamo un altro partito in difficoltà e che perde consensi nelle ultime settimane, ovvero il Pd che scende al 20,9%. Resta invece in linea sui dati degli ultimi tempi il Movimento 5 Stelle, attualmente al 12,9%.

Il sondaggio di Emg vede ravvicinate – diversamente rispetto alla maggior parte delle rilevazioni degli ultimi tempi – Forza Italia all’8,2% e la Lega all’8,1%. A seguire troviamo Avs al 6,4% e poi sale ancora fino al livello record del 5% Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Più indietro Azione al 2,5%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,9%, Noi Moderati e il Partito Liberal Democratico all’1,6%.

Per quanto riguarda le coalizioni, la sfida è apertissima: secondo il sondaggio presentato a Linea Notte le due coalizioni sarebbero quasi appaiate. Il centrodestra è leggermente avanti con il 44,6% mentre il campo largo si ferma al 44,3%. Le forze di centro, invece, si attestano al 4,1%. Va ricordato che Futuro Nazionale è stimato al 5% e attualmente non fa parte di nessuna coalizione.