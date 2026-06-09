Sondaggi politici, continua la crisi di Pd e Lega: ora Vannacci ha quasi ripreso Salvini

Il Pd continua a perdere consensi, mentre la Lega è costretta a guardarsi le spalle da Futuro Nazionale: il movimento di Roberto Vannacci è sempre più vicino al Carroccio. Sono questi i due principali dati che emergono dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla consueta rilevazione del lunedì sera di Swg per il TgLa7.

Tra gli altri partiti si registrano pochi movimenti, che ancora non possono risentire degli effetti del secondo turno delle elezioni comunali. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle fanno registrare una leggera crescita, mentre sono in calo Forza Italia, Avs e Lega.

Sondaggi elettorali: in crescita FdI e M5s, male il Pd

Nell’ultima settimana non cambia nulla in testa, con Fratelli d’Italia che guadagna un decimo di punto e si attesta così al 28,3% dei consensi. La differenza principale riguarda invece il Pd, che perde lo 0,3%: così i dem si fermano al 22% e il distacco dal partito di Giorgia Meloni cresce, tornando al di sopra dei sei punti percentuali. Il sondaggio Swg conferma un trend già emerso da diverse rilevazioni degli ultimi giorni, con il partito di Elly Schlein decisamente in affanno.

Va meglio in casa 5 Stelle: i pentastellati guadagnano lo 0,1% e si attestano così al 13,1%, su una percentuale che è comunque tra le migliori degli ultimi tempi. Resta così distanziata Forza Italia, che perde due decimi di punto e si ferma al 7%. Stessa percentuale persa anche da Alleanza Verdi-Sinistra, attualmente al 6,5%. Avs, comunque, resta ampiamente davanti alla Lega.

Il partito di Matteo Salvini continua a cedere consensi: nell’ultima settimana ha infatti perso lo 0,2% e ora è ferma al 5,6%. Un dato significativo soprattutto di fronte all’avanzata di Futuro Nazionale, che sembra rosicchiare gli stessi voti che perde il Carroccio: ora per Vannacci il dato è al 4,8%, a meno di un punto percentuale di distanza dal suo ex partito, la Lega.

In salita troviamo anche Azione: guadagnando lo 0,2% si attesta al 3,6%. Stabile al 2,4% Italia Viva, in lieve crescita (+0,1%) +Europa all’1,5% e stabile anche Noi Moderati all’1,2%. L’ultima novità di questo sondaggio per il TgLa7 è la presenza del movimento Ora!, che viene stimato all’1%. Infine, non si esprime il 28% degli intervistati.