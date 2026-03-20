Acqua, Pecoraro Scanio: risorsa strategica e sfida del domani

Roma, 20 mar. (askanews) – “La Fondazione Univerde ormai da anni traduce il rapporto mondiale dell’Acqua per la lingua italiana e stavolta lo presentiamo in contemporanea con New York e Parigi dimostrando quanto l’Italia sia impegnata nel considerare l’acqua non solo una risorsa strategica ma una sfida del domani”.Così Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde) in occasione del convegno convegno “Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità”, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.”Prevenire le criticità che portano a una gestione emergenziale non è solo un dovere, ma un traguardo possibile: la risposta risiede in una rivoluzione eco-digital che metta al centro la resilienza dei territori e coordini tra loro le transizioni ecologica e digitale. Come evidenziato dall’UN-WWDR 2026, la sfida è sostenere la sicurezza e la qualità produttiva, garantendo la sostenibilità e la competitività sia del settore agricolo che di quello idrico. In questo scenario, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle infrastrutture e l’intelligenza artificiale non sono semplici strumenti tecnici, ma alleati strategici per esaltare l’efficienza e la circolarità delle nostre filiere. La consapevolezza dei cittadini verso questo percorso di crescita è netta, come conferma il Rapporto ‘Gli italiani e l’agricoltura’: il 72% sostiene con convinzione l’introduzione dei certificati blu. Questo strumento, sull’esempio dei certificati bianchi per il risparmio energetico, intende proprio valorizzare e premiare quelle imprese che, con lungimiranza, investono in tecnologie di risparmio idrico, sulla scia del percorso già intrapreso dal settore agricolo, come modello di modernizzazione e buone pratiche. Il forte consenso registrato, con picchi del 78% al Sud e una crescita significativa nelle Isole (+11%, attestandosi al 72%), dimostra che l’Italia è pronta a sostenere soluzioni avanzate, inclusa l’integrazione strutturale del riuso sicuro e certificato, a fini irrigui, delle acque reflue depurate. Il convegno, riunendo Istituzioni, stakeholder e Istituti di Ricerca d’eccellenza, segna un passo decisivo: trasformare la gestione della risorsa idrica in una grande opportunità di sviluppo sostenibile per l’intero sistema Paese”, ha aggiunto.