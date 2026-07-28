Francia, cinque neonati trovati morti dentro scatole di cartone

Orange (Francia), 28 lug. (askanews) – La polizia francese ha ritrovato i corpi di cinque neonati in scatole di cartone nell’abitazione di una coppia nel sud-est della Francia.La terribile scoperta è stata fatta nella città di Orange dopo che la donna ha dato alla luce un bambino sano lunedì; il marito, non presente in ospedale e a casa avrebbe scoperto la presenza di un feto e fatto la segnalazione.La coppia, descritta come incensurata, ha già due figli, di otto e dodici anni. Non è il primo caso del genere in Francia, a marzo, un tribunale ha condannato una donna di 44 anni a 25 anni di carcere per la morte di due dei suoi neonati, ritrovati dalla polizia nel congelatore della famiglia.Nel 2018, un altro tribunale aveva condannato una donna con un marito depresso e talvolta violento a otto anni di carcere per aver annegato cinque dei suoi neonati e averne congelato i corpi.