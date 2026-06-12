Al via Mondiali 2026, la gioia dei messicani per la prima vittoria

Città del Messico, 12 giu. (askanews) – I tifosi messicani festeggiano davanti allo stadio Azteca per la vittoria per 2-0 dei padroni di casa contro il Sudafrica nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026. Una marea di magliette verdi, fra canti e balli. “Siamo guerrieri. Il Messico è una nazione di guerrieri”, ha commentato una tifosa Alicia Dàvila.