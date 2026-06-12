Trump annuncia accordo “imminente” con Iran e ferma gli attacchi

Milano, 12 giu. (askanews) – “La firma è imminente e i documenti sono praticamente definitivi”. Così Trump ha annunciato la ripresa del dialogo con l’Iran e una intesa che sarebbe vicinissima e sarà firmata secondo il presidente in Europa, durante il fine settimana o comunque prima del G7 che si terrà a partire dal 15 giugno in Francia. Ad occuparsene sarà il vicepresidente Vance,I dettagli non sono chiari. Trump lo ha definito “un accordo molto solido e dettagliato”, “un po’ concettuale”.Teheran ha ammesso che c’è in corso una mediazione ma ha negato che sia stato raggiunto un accordo definitivo. Gli esperti invitano comunque alla cautela visti i precedenti annunci di accordi mai diventati una intesa concreta, ma intanto gli attacchi si sono fermati. Secondo quanto riferito dai media americani il presidente avrebbe annullato solo qualche ora prima una nuova ondata di raid proprio in vista dell’imminente accordo.