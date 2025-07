Albanese: “Genocidio Gaza non solo ideologia, ma profitto di troppi”

Roma, 29 lug. (askanews) -“Finalmente ho capito perché questo genocidio, così come l’occupazione che l’ha generato e l’ha sostenuto, non si sia ancora fermato e sia rimasto impunito. Perché oltre all’ideologia, che ha sostenuto l’impunità di Israele per oltre 60 anni, per 57 anni, in quel po’ che rimane della Palestina storica, non è soltanto ideologia è anche profitto di troppi e di troppe aziende”: così la relatrice speciale Onu sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, in occasione della presentazione del suo recente rapporto “Da un’economia di occupazione a un’economia di genocidio” durante la conferenza stampa alla Camera dei deputati su iniziativa dell’intergruppo parlamentare per la Pace tra Palestina e Israele, coordinato dalla deputata M5S Stefania Ascari. “Parte del rapporto che io ho scritto si basa su sei mesi di inchiesta in cui ho messo insieme una banca dati di circa mille entità, e non sono soltanto aziende, sono aziende che producono armamenti, beni e servizi, aziende di trasporto, aziende di turismo, sono anche università, enti finanziari, banche, fondi pensione, organizzazioni non governative, associazioni caritatevoli a scopi religiosi e non. Quindi sono finiti nel calderone tutti gli enti non pubblici, ma ci sono aziende come l’Eni o il Fondo Pensione Nord-Egese, enti a partecipazione statale. Israele ha utilizzato il settore privato per sfollare i palestinesi con le armi e le armi sono la prima forma di utilizzo di beni prodotti da aziende israeliane e internazionali, tra cui Leonardo, che sono state utilizzate proprio per creare un vuoto, un vuoto che poi è stato accompagnato dal vuoto fisico, fatto dall’utilizzo di imprese di macchine e macchinari da costruzione e chiaramente da distruzione, che hanno abbattuto case e estirpato ulivi e tutto quello che era necessario alla sopravvivenza dei palestinesi, in quasi il 60% della Cisgiordania”.